– For fornærma har saka vore ei stor belastning. Det er derfor godt at saka no endeleg er ferdig i rettssystemet, skriv statsadvokat Rudolf Christoffersen i ein e-post til Bergens Tidende.

Dei tre mennene vart like før jul i fjor dømde til mellom fire og eit halvt og seks og eit halvt års fengsel for valdtekta som skjedde i Sogndal natt til 6. februar 2018.

Dei tre mennene må òg betale kvinna over 3,6 millionar kroner i erstatning og oppreisning.

