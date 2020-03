Kommunar fryktar kutt i framtidige budsjett

innenriks

– Vi forventar store ekstrautgifter og tapte inntekter i ei tid då regjeringa frå før har varsla mindre pengar til kommunane. Vi er heilt avhengig av at staten kompenserer for tapa, seier Johansen til Klassekampen.

Torsdag la partia på Stortinget fram del to av den økonomiske tiltakspakken. Der heiter det at kommunar og fylkeskommunar skal kompenserast for urimelege verknader av skattesvikt, inntektsbortfall og meirutgifter i samband med koronakrisa. Klassekampen skriv at det framleis er uvisse knytt til storleiken på slike kompensasjonar og kor store utgiftene og tapa blir.

Johansen og områdedirektør Helge Eide i organisasjonen til kommunesektoren, KS, seier begge det er behov for å konkretisere kva kompensasjonen skal bestå av.

Eide meiner frykta for kutt i kommunesektoren er velgrunna.

– Kommunar har eit sjølvstendig ansvar for eigen økonomi. Når inntektene blir svekte, betyr det kutt. Det er veldig positivt at det er no kjem signal om kompensasjon, men det blir behov for å presisere kva dette betyr framover, slik at det kan få konsekvensar for planlegging av kommuneøkonomien, seier Eide til avisa.

