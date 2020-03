Mæland: Kriselova skal ikkje gjelde lenger enn nødvendig

innenriks

– Vi har fremja lova fordi ho er nødvendig. Vi er i krise, og vi har bede om desse fullmaktene fordi vi treng dei, seier Mæland til NTB.

Ho var fredag ettermiddag i møte med den nye koronakomiteen på Stortinget for å diskutere lovforslaget, som er møtt med veksande kritikk for å gi regjeringa for vide fullmakter.

Mæland er open for innstrammingar i forslaget før det blir vedteke i Stortinget.

– Stortingspolitikarane kan gjere dei endringane dei vil. Det er dei som vedtek lovene i samfunnet vårt. Vi skal ikkje ha lover, og iallfall ikkje lover av denne typen, som gjeld lenger enn nødvendig, seier Mæland.

Ho er ikkje overraska over kritikken som har kome.

– Det er ein sunn refleks i eit demokratisk samfunn, seier Mæland.

