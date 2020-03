Nesten like mange innlagde med influensa som med koronavirus i Noreg

innenriks

Ein fersk rapport frå Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 119 pasientar var innlagde med influensa i Noreg førre veke.

Influensatala går sakte, men sikkert ned, og FHI meiner at dei omfattande tiltaka frå regjeringa òg bidreg til å redusera influensasmitten i samfunnet.

Til samanlikning er til no 102 pasientar innlagde med koronaviruset, ifølgje helsestyresmaktene. 24 pasientar er eller har vore innlagt på intensivavdeling.

Tusen influensadødsfall årleg

Kvart år døyr det opp mot tusen personar i Noreg av influensa.

På verdsbasis døyr heile 650.000 menneske årleg av influensa, ifølgje tal frå Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Når det gjeld koronaepidemien nærmar det seg no 240.000 smitta på verdsbasis, medan rundt 10.000 menneske har døydd så langt.

Tala vil visa eventuell effekt

Solberg-regjering har innført dei mest inngripande tiltaka i fredstid i eit forsøk på å avgrensa koronasmitten i Noreg.

FHI meiner det er for tidleg å kunna sjå korleis tiltaka frå regjeringa har fungert.

– Men me byrjar jo å nærma oss å kunna sjå ein eventuell verknad i tala. Så er det jo samtidig vanskeleg å seia korleis det ville gått utan tiltaka, sjølvsagt, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

– Men dersom me held fram med å ikkje sjå nokon kraftig vekst, så er jo det ein indikator på at me har lykkast med å dempa smitten, påpeikar Vold.

Oppdaga utbrotet tidleg

Ho trur at Noreg oppdaga koronautbrotet ganske tidleg samanlikna med mange andre land.

– Me ser jo no med testaktiviteten vår at me ikkje avdekkjer veldig mange smitta. Så det tyder på at me er relativt tidleg ute, seier ho.

Til no har 34.583 personar vorte testa for koronaviruset her til lands, og testaktiviteten i Noreg er dermed den fjerde høgaste i verda.

Lærer frå andre land

I ei rekkje land har koronaepidemien kome mykje lenger enn det han har i Noreg. FHI følgjer nøye med på korleis dei har handtert situasjonen for å kunna vurdera vår eigen situasjon.

– Me må sjå på kva som skjer i andre land og hausta erfaring frå det, seier Vold.

Ho nemner at i Wuhan i Kina var epidemien allereie i full gang før dei mest inngripande tiltaka vart sette i verk og at det derfor er vanskeleg å samanlikna situasjonen med til dømes Noreg.

– Så er det nok ingen fasit på dette. Det er ikkje gjort mykje av denne typen tiltak i epidemiar tidlegare, så her må me læra medan me held på, seier Vold.

(©NPK)