Nilu: Utsleppa frå transportsektoren redusert med mellom 20 og 40 prosent

innenriks

Tal frå Vegvesenets automatiske trafikkteljingar viser ein trafikknedgang på rundt 20 prosent i morgonrushet på vegane ut og inn av Oslo og dessutan i Oslo, samanlikna med dei tre fredagane før.

– Det førte til at eksos- og svevestøvutsleppa gjekk ned med 12–13 prosent, forklarer forskar Henrik Grythe ved Nilus avdeling for by og industri i ei pressemelding.

For å rekne ut kva trafikknedgangen utgjer i reduserte utslepp, har instituttet utvikla ein eigen utsleppsmodell for vegtrafikk.

Han viser ein utsleppsreduksjon på rundt 43.000 tonn CO2 på landsbasis i perioden 13. til 19. mars. I tillegg har reduksjonen i luftfart ført til at CO2-utsleppa er reduserte med 59.000 tonn.

Dersom trafikken blir redusert ytterlegare dei neste månadene, vil utsleppa gå ned tilsvarande, ifølgje Nilu.

(©NPK)