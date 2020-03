SV vil ha utbytenekt for bankar

innenriks

Fredag legg regjeringa fram forslag om lånegarantiar verd 50 milliardar kroner. Det skal gjere det mogleg for bankane å hjelpe bedrifter som slit på grunn av koronakrisa.

– No går vi inn med enormt mykje pengar for å halde hjula i gang og tryggje inntekta for folk. Vi må hindre at nokon gjer seg rik og skor seg på at både folk og bedrifter treng kapital, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

SV vil derfor foreslå at det blir stilt krav til bankane om at dei ikkje får lov til å ta ut utbyte så lenge dei nyttar seg av lånegarantiane.

– No må alle bidra og vere med i dugnaden, lyder bodskapen hennar til finansnæringa.

Kaski opplyser at finanskomiteen får 24 timar på seg til å behandle garantiordninga, som regjeringa varsla søndag. Så skal ho leggjast fram for behandling i Stortinget laurdag.

Lånegarantiane er spesielt retta mot små og mellomstore bedrifter som får driftstap.

Regjeringa vil òg foreslå å gjenopprette Statens obligasjonsfond og tilføre fondet 50 milliardar kroner.

