Thorkildsen hardt ut mot forslag om å lempe på krav om politiattest i barnevernet

I regjeringsforslaget til kriselov blir det opna for å gjere unntak frå kravet om framlegging av politiattest før tilsetjingar, dersom det er behov for å tilsetje nokon raskt i sentrale samfunnsfunksjonar.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for kunnskap og oppvekst i Oslo, meiner regjeringa bør trekkje dette forslaget.

– I ein krisesituasjon der barn er særleg sårbare, vil det vere auka risiko for at til dømes pedofile søkjer seg til posisjonar og situasjonar der sårbare barn er. Det vil i så fall vere katastrofalt for barn og unge som allereie er i svært vanskelege situasjonar i livet sitt, seier ho.

