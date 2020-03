Venstre-topp: Noreg må hente flyktningbarn frå Hellas

innenriks

– Alle politikarane i Noreg jobbar iherdig med å takle koronakrisa her heime. Men som eit rikt og velståande land, der det meste fungerer, har vi òg eit ansvar for å ta vare på verda rundt oss. Venstre må krevje at vi evakuerer barna frå Moria-leiren og hentar dei til Noreg, seier Unge Venstre-leiar Hansmark til NTB.

I Moria-leiren i Hellas bur det no rundt 20.000 flyktningar i ein leir bygd for 3.000. Legar Utan Grenser anslår at omkring 5.000 av desse er barn, mange av dei einslege mindreårige.

– Det er ikkje berre koronaviruset som er eit problem i Moria-leiren. Der er det alle typar farlege sjukdommar. At no koronaviruset kjem på toppen, gjer det endå meir akutt for oss å hente ut flyktningane.

Hansmark ber moderpartiet, som sit i regjering saman med Høgre og KrF, om å kjempe for at Noreg bidreg til å avlaste eit overbelasta flyktningsystem i Hellas.

– Dette bør våre folk ta opp i regjeringa så fort som mogleg. Det vil vere trygt for Noreg å ta imot menneske, fordi alle asylsøkjarar som kjem, vil bli testa og sette i karantene, seier han.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes har fremja forslag i Stortinget om at Noreg i solidaritet med Hellas må hjelpe barn som er i flyktningleirar.

SV-leiar Audun Lysbakken har foreslått å «evakuere barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge og å støtte og bidra til den humanitære løsningen varslet av den tyske regjeringen».

