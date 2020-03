Aker BP kuttar investeringane med 20 prosent

innenriks

Selskapet kuttar investeringane med mellom 12 og 24 milliardar kroner i 2021 og 2022, skriv Dagens Næringsliv.

– Bransjen vår står overfor ein ekstremt utfordrande situasjon, seier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Ikkje-sanksjonerte feltutviklingsprosjekt blir no sette på vent. Det blir ein reduksjon i investeringane (capex) på 20 prosent i 2020 samanlikna med tidlegare guiding.

Det førebelse estimatet er ein reduksjon i investeringane på 1 til 2 milliardar dollar for 2021og 2022.

Vidare blir leiteinvesteringane kutta med 20 prosent i 2020. Det er planlagt ytterlegare kutt dei to neste åra.

Målet til selskapet har vore å betale 850 millionar dollar i utbyte i 2020, aukande med 100 millionar dollar kvart år fram til 2023. Selskapet opplyser måndag at ambisjonane om å levere verdiskapinga i selskapet til aksjonærane gjennom utbyte, held dei fast på, men at utbytet no må vurderast.

