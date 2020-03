Aksjonærar investerer 258 millionar i lakseoppdrett på land

innenriks

Målet er ein berekraftig produksjon av 36.000 tonn laks i året. Ved hjelp av ny gjennomstrøymingsteknologi vil anlegget nytte sjøvatn frå kysten utanfor Indre Harøy i Hustadvika kommune til å gi laksen i landanlegget optimale forhold for vekst og god fiskehelse, skriv Romsdals Budstikke.

Ronja Capital, som no blir største eigar i selskapet, trekkjer mellom anna fram teknologival og gode vekstmoglegheiter som nokon av dei viktige årsakene til at dei no investerer, men mindre miljøskadar er det viktigaste.

– Låg biologisk risiko har vore det mest sentrale for oss i vurderinga av investeringsmoglegheiter innanfor landbasert oppdrett, seier investeringsdirektør Tore Tønseth.

