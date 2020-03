Byrådsleiaren varslar strengare tiltak i Oslo

innenriks

Etter å ha stengt all alkoholservering i Oslo i helga varslar byrådsleiaren at det kan kome strengare tiltak måndag, ifølgje NRK.

– Vi må setje i verk tøffe tiltak for at dette ikkje skal vare for lenge. Den korte smerta er betre enn at dette skal dragast ut i mange, mange månader, og at vi stadig får fleire smitta fordi vi ikkje følgjer reglane, seier Johansen til NRK.

Han seier ikkje noko om kva tiltak dei vil innføre, men antydar at det framleis er for tett mellom folk.

– Litt for mange stader er det tett. Det er urovekkjande. Vi må sjå på kva typar tiltak det er naturleg å møte det med, seier Johansen.

(©NPK)