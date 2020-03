Danske Bank og Sbanken set ned bustadlånsrenta

innenriks

Danske Bank skriv i ei pressemelding at dei kuttar bustadlånsrenta for eksisterande kundar med inntil 0,5 prosentpoeng, medan Sbanken skriv i pressemeldinga si at kuttet gjeld alle dei flytande bustadlånsrentene.

Landssjef Trond Mellingsæter i Danske Bank seier at han forstår at nokon stiller spørsmål ved kvifor bankane ikkje kan justere renta med like mykje som Noregs Bank gjer.

– I den ekstraordinære situasjonen vi no er i, med stor uvisse i finansmarknadene, førar ikkje kutt i styringsrenta til Noregs Bank automatisk til at prisen som bankane betaler for å hente inn pengar til utlån har falle tilsvarande. Pengemarknadsrenta ligg på eit mykje høgare nivå enn styringsrenta, som gjer at vi ikkje kan senke rentene like mykje og til same tid, seier Mellingsæter.

DNB fortalde søndag at også dei set ned bustadlånsrentene sine med inntil eit halvt prosentpoeng.

