Equinor stoppar tilbakekjøp av aksjar

innenriks

Det varsla Equinor i ei børsmelding søndag kveld.

– Vi tek no aksjon i tråd med planane våre for å halde oppe vår robustheit i ein periode med låge prisar, svingingar og uvisse i marknaden. I dagens situasjon med spreiing av covid-19 og låge råvareprisar suspenderer vi inntil vidare tilbakekjøp av eigne aksjar under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet, seier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor ASA i meldinga.

Programmet har ein totalt ei ramme på 5 milliardar dollar, og Equinor har ein avtale med Olje- og energidepartementet om at staten deltek i tilbakekjøp for å sikre eigardelen til staten på 67 prosent.

Sætre peikar på at selskapet har forbetra balansen dei siste åra og er godt rusta til å takle uvissa som rår.

(©NPK)