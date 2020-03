FHI: Gav ikkje råd om hytteforbod

innenriks

Smittevernoverlege Preben Aavitsland seier til Dagens Næringsliv at hytteforbodet ikkje er basert på faglege råd frå Folkehelseinstituttet (FHI), og at det ikkje har noko med smittevern å gjere.

– Helseministeren har forklart at forbodet vart innført for å hindre at helsetenesta i store hyttekommunar vart overbelasta. Dette er ikkje ei avgjerd Folkehelseinstituttet har vore involvert i. Dette er vurderingar som avgjerdstakarane må gjere, seier Aavitsland.

– Ei smittevernfagleg vurdering tilseier kanskje at det kan vere nyttig å ha fleire folk i fjellet enn i parkar i byane kvar helg, seier han.

