Forskingsrådet med koronatiltak til næringslivet

innenriks

Blant tiltaka er at Forskingsrådet vil løyve pengar til nye prosjekt tre eller fire gonger gjennom året, og det er sett av i overkant av 1,2 milliardar kroner til nye innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Koronakrisa rammar det norske næringslivet hardt, understrekar administrerande direktør John-Arne Røttingen i Forskingsrådet.

– Vi vil no sjå på kontraktane for prosjekt som er i gang og nye prosjekt for å avlaste utfordringane i næringslivet der det er mogleg innanfor statsstøtteregelverket, seier han.

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier at det er viktig å ta nye grep for å hjelpe næringslivet ved å støtte slike prosjekt.

– Då kan bedriftene både halde oppe aktivitet som er viktig i 2020, og vere betre stilte til å møte kvardagen når krisa er over, seier Nybø.

(©NPK)