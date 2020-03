Ikkje lenger isolasjon for utanlandsreisande

innenriks

Karantenen på fjorten dagar skal uansett bli gjennomført, skriv Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding.

– Vi følgjer opp dei faglege vurderingane frå Folkehelseinstituttet og endrar forskrifta, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Smittevernfagleg meiner nemleg FHI at det er betre om utanlandsreisande får same behandling som andre som viser symptom utan å testast – nemleg at dei blir heime i ein dag etter dei blir symptomfrie.

Høie minner om at dette først og fremst gjeld nordmenn som kjem heim frå utlandet, sidan utanlandske statsborgarar utan opphald ikkje lenger slepp inn i landet.

