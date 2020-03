Nærings- og fiskeridepartementet opnar lokalkontor på Svalbard

innenriks

Desse tek over for Store Norske Spitsbergen Kulkompani, som har forvalta grunnen dei siste åra. Staten eig 98,75 prosent av all grunn på Svalbard, skriv departementet i ei pressemelding.

– På lokalkontoret kan du mellom anna søkje om avtale for leige av statleg eigd grunn på Svalbard i samband med kjøp og sal av leilegheiter og hytter på Svalbard, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endringa tek til å gjelde 1. april, men på grunn av reiserestriksjonar i samband med koronaviruset, vil ikkje dei to tilsette vere på plass frå første dag. Store Norske vil halde fram med forvaltning inntil dette skjer.

