Noreg sender ikkje soldatar til Takuba-styrken

Regjeringa har orientert franske styresmakter om avgjerda.

– Vi er uroa over den forverra situasjonen i Sahel og forstår godt behovet for å etablere Task Force Takuba. Regjeringa har vurdert dette nøye, konsultert Stortinget. Då vi manglar støtte i Stortinget, har vi kome fram til at Noreg ikkje skal delta i denne styrken no, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han legg til at det kan bli aktuelt å gjere ei ny vurdering av spørsmålet på eit seinare tidspunkt.

Frp har tidlegare sagt nei til å sende ned norske styrkar.

– No må vi seie nei til oppdrag ute og prioritere vårt eige forsvar. Spesialstyrkane bør øve meir på arktisk krigføring, sa Frps forsvarspolitiske talsperson Per-Willy Amundsen til Dagbladet i januar.

Noreg og fleire andre europeiske land fekk i januar førespurnad frå franske og maliske styresmakter om å bidra til ein ny fleirnasjonal styrke i Mali som heiter Takuba. Han kom som eit resultat av at ytterleggåande islamistgrupper er på frammarsj i Afrika og spesielt i Sahel-beltet der Mali ligg.

Takuba-styrken skal drive med kapasitetsbygging og styrkje evna den maliske hæren har til å handtere den aukande terrortrusselen i området. Takuba er knytt til den franske Borkhane-operasjonen i Sahel-regionen.

