Oslo Børs starta veka kraftig ned

innenriks

Nedgangen kjem mellom anna etter eit nytt kraftig fall i oljeprisen. Eitt fat nordsjøolje blir no handla for 25,63 dollar, medan det ved børsslutt fredag ettermiddag låg rundt to dollar høgare.

At Kongressen i USA framleis ikkje har klart å bli samd om ein krisepakke for næringslivet, samtidig som koronaviruset treffer landet med full styrke, blir òg trekt fram som ei årsak til fallet.

Nedgangen i oljeprisen bidrog òg til at Equinor, som var den mest omsette aksjen måndag, gjekk ned med heile 6,7 prosent.

Flyselskapet Norwegian vart likevel den største taparen på børsen måndag. Då børsen opna stupte han med 19 prosent, men etter å ha svinga kraftig gjennom dagen enda aksjen på ein nedgang på 16 prosent då børsen stengde. Dermed har aksjen falle med over 75 prosent den siste månaden.

Også europabørsane har falle gjennom måndagen. I Paris fall CAC 40 med 3,8 prosent, medan FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt fall høvesvis 4,3 og 2,3 prosent.

(©NPK)