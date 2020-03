Rekordmange gjekk på Ulriken

innenriks

Det vart registrert 3.445 passeringar ved trappestien Oppstemten til Ulriken laurdag. Nesten like mange vart registrerte dagen før. Det er rekord for inneverande år, skriv Bergens Tidende.

Besøkstala uroar byrådsleiar i Bergen, Roger Valhammer (Ap).

– Vi har allereie innført éin-metersregel i Bergen, og det er avgjerande at alle held nødvendig avstand også når ein er ute, seier Valhammer.

Byrådsleiaren sa til NRK før helga at dersom mange menneske samlar seg innanfor eit definert område utandørs, kan Bergen kommune sende tekstmelding og be dei om å spreie seg.

Han vurderer å innføre fleire tiltak mot trengsel i byen.

– Fram mot neste finvêrsdag vil vi vurdere korleis vi betre kan leggje til rette for at folk får kome seg ut, utan at for mange er på same stad, legg han til.

Det er i gjennomsnitt registrert 883 passeringar opp Ulriken på helgedagar så langt i år. Det var 1.747 passeringar i snitt i 2019.

(©NPK)