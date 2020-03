Strand kommune vurderer å stengje turområde etter stor pågang

innenriks

I helga var det opptil 2.000 personar som gjekk tur på Jørpelandsholmen like aust for Stavanger, skriv Stavanger Aftenblad.

I desse koronatidene medfører så store folkemengder på ein holme ein betydeleg smitterisiko.

No er det derfor påbode med høgre-regelen på brua over til holmen, og ein må gå i same retning rundt holmen. Det er dessutan berre lov å opphalde seg der i éin time.

– Vi ønskjer at innbyggjarane skal gå på tur, men vil at dei skal ta omsyn. Derfor har vi sett opp reglar som no skal skiltast. Vi vil samtidig oppmode folk om å spreie seg, seier Strand-ordførar Irene Heng Lauvsnes (H).

