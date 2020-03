Tidlegare Felleskjøps-sjef etterlyser beredskapslager for korn

innenriks

Stuve er bonde og tidlegare leiar for Norske Felleskjøp. Han peikar på at manglande beredskapslager og stor import gjer Noreg utsett dersom handelen blir ramma.

I 2019 var 39 prosent av matkornet, kveite og havre, produsert i Noreg. Resten vart importert, ifølgje tal frå Landbruksdirektoratet.

– Dette gjer oss sårbare om det skulle bli avskjering av importmoglegheitene, seier Stuve til Klassekampen.

Han anslår at det kostar mellom 30 og 40 millionar å sørge for å ha fire månaders forbruk på lager.

Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet meiner det er eit problem at den norske beredskapen er basert på føresetnaden om at handelen med mat fungerer.

– Eg trur denne pandemien vil føre til eit før og etter i synet på norsk matvaresikkerheit, seier Lundteigen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skriv i ein e-post til Klassekampen at matberedskapen er basert på at produksjon og forsyning går som normalt òg i kriser.

«Selv i denne verdensomspennende koronakrisen ser land viktigheten av å opprettholde varehandel og forsyning med matvarer. Det er per nå ingen nedstengning av kornmarkedene, og omsetningen i kornmarkedet pågår som normalt», skriv ho.

