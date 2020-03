Viken fylkeskommune legg fram omfattande tiltakspakke

innenriks

Fylkeskommunen har samarbeidd tett med både NHO og LO for å forsere dei moglegheitene fylket har til å setje inn verkemiddel.

– Vi er inne i ein alvorleg situasjon som påverkar oss alle. Derfor er det så viktig at vi alle stiller opp med det vi kan, sa fungerande fylkesrådsleiar Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune då tiltakspakken vart lagd fram.

Første del

– Dette må sjåast på som første del av tiltaka Viken kjem med. Situasjonen endrar seg frå dag til dag, og vi gjer løpande vurderingar av korleis vi best mogleg kan hjelpe, sa han.

Verkemidla inkluderer 16 ulike tiltak retta mot næringslivet i regionen med mellom anna 48 millionar kroner i støtte til forsking og innovasjon, intern opplæring og næringsutvikling. Fylkeskommunen vil òg sørgje for raskare utbetaling av støtte til kulturlivet og for å betale rekningar raskare for å hjelpe lokalt næringsliv.

Pakken inkluderer òg auka støtte til digital opplæring for lærlingar og elevar, og dessutan strakstilskot til landbruket i fylket.

Sikre sysselsetjing

Der det er mogleg, skal fylkeskommunen ikkje avbestille eigne arrangement, men flytte dei i tid og booke nye arrangement fram i tid for å sikre aktørane trafikk.

Også avtalar om kollektivtransport, skulebusskøyring, drift og vedlikehald av offentlege bygg skal gåast gjennom for å sikre sysselsetjing hos dei aktuelle bedriftene.

Tiltakspakken har ein verdi på godt over 90 millionar kroner.

(©NPK)