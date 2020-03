Wallenius Wilhelmsen kansellerer utbyte

innenriks

Slik det er no, meiner reiarlaget at dei har ein overkapasitet i flåten på 10 til 15 skip etter at allereie planlagde leveringar har vorte utførte. Derfor vil dei sende opptil ti skip i opplag og skrape fire gamle skip som følgje av koronakrisa, ifølgje Dagens Næringsliv.

Skrapinga kan gi ei nedskriving på 40 millionar dollar.

Å sende eit skip i opplag tyder at skipet blir ankra opp ved land inntil det igjen er behov for det. Truleg vil dei liggje i opplag lenge.

Reiarlaget sparer dagleg 3000–4000 dollar per skip i opplag.

