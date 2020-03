innenriks

– Arbeidarpartiet stiller seg bak målet om å bremse smitten, slik at vi ikkje får så mange smitta samtidig at helsevesenet manglar utstyr, senger og respiratorar til dei som blir alvorleg sjuke, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre i ei pressemelding.

– Når regjeringa vidarefører tiltaka, legg vi til grunn at regjeringa har ei god grunngiving, at ulike omsyn er vegne opp mot kvarandre, og at det finst ein plan for vegen vidare, seier han.

