DNB og Nordea med tidlegare rentekutt etter påtrykk

DNB har tidlegare varsla at dei ville kutte bustadlånsrenta med 0,85 prosentpoeng, men først frå byrjinga av mai. No skjer det i staden 5. april.

– Vi har kutta rentene våre to gonger dei siste ti dagane, og det er ein heilt ekstraordinær situasjon i Noreg. Dato for når renteendringa trer i kraft, er viktig for mange av kundane våre i situasjonen vi no står i, seier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarknad i DNB i ei pressemelding.

DNB opplyser at banken dei siste dagane har jobba med å finne tekniske løysingar for å gjennomføra dei to rentekutta tidlegare.

SV meiner det burde skjedd før

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski meiner det tok for lang tid før DNB bestemte seg for å gjennomføre kuttet tidlegare.

– Det er utruleg at ikkje bankane gjorde det av seg sjølv, men at det måtte massive protestar til, seier ho.

Nordea følgjer etter

Også Nordea varslar at kutta deira i bustadlånsrente til 0,85 prosentpoeng kjem tidlegare. I ei pressemelding skriv banken at dei vil setje i verk rentekutta «så snart det er teknisk mulig».

– Vi har dei siste dagane fått mange tilbakemeldingar frå kundane våre, og dette er noko vi tek på alvor. Vi ønsker å bidra i den alvorlege situasjonen knytt til utbrot av koronavirus og set no i verk dei nye satsane på bustadlåna våre tidlegare, seier John Sætre, leiar for personmarknaden i Nordea Noreg.

