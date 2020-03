Droppar overføring av Jensen-saka

innenriks

– Dette inneber at publikum ikkje blir gitt tilgang til tinghuset for å følgje dei attverande prosedyrane frå lokala til tinghuset, skriv Borgarting lagmannsrett på nettsidene sine.

Det er omsynet til smittevernet som gjer at publikum ikkje lenger slepp til i tinghuset. Før rettssaka mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen byrja vart det vedteke at publikum berre skulle få tilgang gjennom at maks fem personar fekk videooverføring av rettssaka.

– I ei samla vurdering av kva som er nødvendige smitteverntiltak, i ein alvorleg situasjon der tinghuset i utgangspunktet er stengt, så må dessverre omsynet til publikum i ei enkelt sak komme i andre rekke, heiter det frå Borgarting.

(©NPK)