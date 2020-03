innenriks

– Kommunane har ei vid makt i smittevernlova til å kunne avgrense rørslefridommen til personar, noko som er godt grunngitt i forarbeida i lova. Grunnen til at ein har denne regelen, er at det er ulik sårbarheit og spreiing av smitte i kommunane. Nasjonale tiltak vil sjeldan vere tilstrekkelege i ein pandemisituasjon, seier Anne Kjersti Befring, som er ansvarleg for helserett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

