Koronarestriksjonar sørgde for lauslating av valdssikta frå varetekt

Mannen er sikta for vald og grov narkotikakriminalitet og har sete i varetekt sidan 24. januar. Sist veke bad påtalemakta om nye fire veker.

Vestfold tingrett kom til at det framleis er kvalifisert gjentakingsfare, men vedtok likevel at han skulle lauslatast mot meldeplikt, skriv Rett24.

Årsaka til at 38-åringen er lauslaten, er koronasituasjonen i fengsla.

– Retten har likevel kome til at sikta må bli å lauslaten, og at gjentakingsfaren må reduserast endå meir gjennom mindre inngripande tiltak enn framleis varetektsfengsling, skriv retten i avgjerda.

– Eg oppførte at risikoen for å bli smitta i fengselet innebar eit sterkt argument for lauslating. Tingretten var samd i å lauslate klienten min, men vektla meir dei tiltaka som er innførte i fengselet som følgje av korona-pandemien, seier advokat Thomas Randby, som er forsvararen til 38-åringen.

