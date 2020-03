Koronatiltaka blir forlengde til over påske: – Kampen må halde fram

innenriks

Det betyr at skulane og barnehagane blir stengde til over påske. Det same gjeld dei andre smitteverntiltaka som vart innført 12. mars.

Statsminister Erna Solberg (H) har omtalt tiltaka som dei mest inngripande som har vore gjennomført i fredstid i Noreg. Men utan tiltak kan helsevesenet bli overbelasta på kort tid, åtvarar ho.

– Derfor kan vi ikkje gi opp. Kampen mot viruset må halde fram, seier ho.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) peikar på at auken i talet på nysmitta i Noreg no ser ut til å vere stabil. Det kan vere eit teikn på at tiltaka har byrja å verke.

– Men det er for tidleg å vere sikker, seier Høie.

– Vi kan ta det som ein oppmuntring på vegen, men vi kan ikkje sleppe opp. Vi må halde fast, og vi må halde ut, seier han.

Ber folk halde avstand

Forlenginga betyr at barnehagar, skular og universitet vil halde fram med å halde stengt fram til 13. april.

Det blir heller ikkje gjort nokon endringar i reglane for karantene og isolasjon. Det betyr at folk som har vore i utlandet, eller som har vore i nærkontakt med ein person som er stadfesta smitta, skal halde seg i karantene i fjorten dagar. Personar som har påvist smitte, skal isolerast.

I tillegg blir nordmenn oppmoda til å ha heimekontor og unngå kollektivtransport i den grad det er mogleg.

Samtidig blir råda skjerpa om kor stor avstand vi skal halde til kvarandre.

I det offentlege rommet bør ein ifølgje det nye rådet frå regjeringa halde minst éin meters avstand til andre.

Når ein er utandørs, bør ein heller ikkje vere meir enn fem personar saman i gruppe. Dette gjeld ikkje folk som er i familie eller bur saman.

Innandørs bør folk ha minst to meters avstand til kvarandre. Heller ikkje dette gjeld dei som er i familie eller bur saman.

Følgjer opp tilråding

Helsedirektoratet seier nordmenn må førebu seg på at heile 2020 blir annleis.

– I dag er målet vårt å slå ned koronaepidemien så langt vi kan, sa Guldvog på ei pressebrifing tidlegare tysdag.

Det overordna målet er å komme i ein situasjon der kvar person som får koronaviruset i Noreg, i gjennomsnitt smittar færre enn éin ny person. Då vil smitten over tid gå tilbake.

– Det er eit krevjande mål å oppnå, men vi kan ikkje gi det opp i dag, sa Guldvog.

Oppdaterte scenario

Bakteppet er oppdaterte scenario frå Folkehelseinstituttet (FHI). Dei viser at talet på smitta i Noreg kan auke svært raskt viss regjeringa lempar på tiltaka no.

I ein situasjon med få eller ingen effektive tiltak vil koronaviruset ifølgje FHIs utrekningar spreie seg eksponentielt – det vil seie med aukande fart – i befolkninga. FHIs utrekningar viser at det i så fall kan bli snakk om opptil 223.750 smitta allereie den 13. april.

I eit slikt scenario kan opptil 4.260 personar trenge sjukehusinnlegging og 580 intensivbehandling.

Viser det seg derimot at tiltaka verkar, kan dei første lempingane komme når påsken er over.