Kronprins Haakon takkar sjukehustilsette

300 leiarar på ulike nivå deltok på møtet for å gå gjennom status for koronasmitte og ivaretaking av pasientar og tilsette under koronakrisa. Dei fleste deltok via video, og kronprins Haakon deltok frå Skaugum

– Arbeidet de på sjukehusa gjer, og den innsatsen som heile helsesektoren gjer, er utruleg viktig for oss alle saman. Det er ein fellesinnsats i helsesektoren no som det står respekt av. På vegner av alle oss andre i samfunnet, så vil eg seie at vi set veldig pris på den innsatsen de gjer, og at vi står bak heile helsevesenet, sa kronprinsen.

