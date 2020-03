Lønnskutt i Kværner-leiinga

innenriks

Selskapet reknar med at fleire tilsette må permitterast dei komande vekene.

Ifølgje selskapet får dessutan kvar leiar i praksis ei redusert opptening på 40 prosent i år samanlikna med oppteninga i 2019, som følgje av at konsernleiinga er samde om å kansellere programmet sitt for variabel lønn for 2020.

– Eg trur at alle vi i Kværner, på alle nivå, no ønskjer å bidra til å halde Kværner robust og klar til å utføre prosjekt og sikre jobbar etter denne krisa, seier konsernsjef Karl-Petter Løken.

(©NPK)