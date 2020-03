Legar skriv ut malariamedisin til familie og vener

innenriks

Det har lenge gått rykte om at hydroksyklorokin, som blir selt under namnet Plaquenil, kan fungere som førebyggande medisin mot koronaviruset og som behandling mot sjølve sjukdommen covid-19. I samband med at dette førte til hamstring, innførte Legemiddelverket måndag førre veke rasjonering av legemiddelet.

I samband med rasjoneringa bestemte Legemiddelverket at medisinen inntil vidare berre kan skrivast ut på blå resept. Blå resept blir vanlegvis brukt for medisinar som blir gitt til personar med alvorleg kronisk sjukdom.

No er det oppdaga tilfelle der legar trassar innstrammingane, og gir Plaquenil på blå resept til slektningar og venner, skriv NRK.

– Etter at vi stramma inn har nokre legar skrive ut dette på blå resept utan at desse pasientane har hatt ein diagnose som gjer at dei skal kunne få hydroksyklorokin. Det liker vi ikkje i det heile, og det synest vi er veldig leitt, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Han seier at dei har fått tilbakemeldingar frå apotek der det er tydeleg at dette ikkje er til pasientar som treng legemiddelet.

– Vi har fått rapportar der det er openbert at dei har skrive dette ut på blå resept til pasientar som ikkje har dei sjukdommane som kvalifiserer for å få Plaquenil på blå resept.

Det blir no forska på om hydroksyklorokin er effektivt mot covid-19, men resultata er førebels ikkje klare.

(©NPK)