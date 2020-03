Melby uroa for dei sårbare barna i heimeskulen

innenriks

Skulane og barnehagane i landet har vore stengde sidan førre torsdag. I dag blir avgjerda teken om stenginga skal halde fram utover 26. mars som først varsla.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) seier i Politisk kvarter på NRK at ho er uroa for dei mest sårbare barna dersom stenginga held fram.

Vaken om natta

– Viss det er éin ting som kan halde meg vaken om natta akkurat no, så er det dei mest utsette barna. Det er klart at dess lenger skulane er stengde, dess verre blir det for dei mest utsette. For dei barna som har foreldre som ikkje klarer å følgje opp så veldig godt, og dei som er i sårbare livssituasjonar akkurat no, og det er det jo stadig fleire familiar som er, på grunn av mellom anna permisjonar, seier Melby.

Ho understrekar at regelverket opnar for at også sårbare barn skal få eit tilbod på skulen og i barnehagane.

Ønskjer meir fleksibilitet

– Utfordringa er at det kan vere ei litt brei gruppe, som kan vere litt vagt definert, og vi har ikkje sett oss ned og laga ei liste over kven det kan vere. Her treng vi det gode skjønnet frå lærarar og fagfolk ute i kommunane. Inntrykket mitt er at dette skjønnet blir veldig godt utøvd, og at mange lærarar og barnehagetilsette strekkjer seg veldig langt overfor desse barna, seier Melby.

Frp-leiar Siv Jensen oppmodar styresmaktene til å tenkje gjennom om ein kan lempe på nokon av dei mest restriktive verkemidla

– Når dei no skal oppdatere tiltaka sine, så meiner eg regjeringa må sjå på om det er mogleg med litt meir fleksibilitet, så vi kan sjå om vi kan få nokre fleire hjul i gang i samfunnet og nokre fleire menneske tilbake i jobb for å avgrense skadeverknadene på norsk økonomi, seier Jensen til NRK.

(©NPK)