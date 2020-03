Norsk Industri: Mange bankar forstår ikkje krisepakkane frå staten

innenriks

Ein rapport om undersøkinga vart lagd fram tysdag ettermiddag.

Drygt to tredelar av medlemmene er nøgde med banksambandet sitt, medan ein tredel er misnøgd.

– Av desse viser fleirtalet til at banken seier han ikkje veit kva som ligg i krisepakkane frå staten (d.v.s garantiordninga), og at banken vil forstå meir av konsekvensane (for banken) før kunden får svar. Fleire er tydelege på at banken enno ikkje har svart, er uklar i tilbakemeldinga si eller også er klar på at dei ikkje vil bidra, heiter det i rapporten.

(©NPK)