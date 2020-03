Norsk filminstitutt gir 14 millionar kroner til utvikling av filmar og seriar

innenriks

– No er det viktig å halde aktiviteten oppe på område som faktisk ikkje treng stengje medan resten av verda står på pause. Samtidig må vi sikre at vi har dei beste prosjekta å setje i produksjon når vi er tilbake med normal aktivitet i filmbransjen, seier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, i ei pressemelding.

Derfor blir auka tildelinga til utvikling av alle format og manusutvikling med 14 millionar kroner, gjennom å omdisponere filmfondet, fortel Mo.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) understrekar at norsk filmbransje blir hardt ramma av koronaviruset.

– Denne utviklinga må vi bidra til at kan halde fram òg i framtida. Derfor er det viktig at vi no legg til rette for dei gode historiene og prosjekta for framtida, seier Raja.

(©NPK)