Regjeringa jobbar med nasjonal rettleiar om smittevern

Det kunngjorde justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på pressekonferansen på tysdag. Helse- og justisstyresmakter skal arbeide saman for å gi rettleiing om kva som er anbefalte og lovleg frå ein smittevernfagleg ståstad.

124 norske kommunar har innført eigne reiserestriksjonar i samband med koronaepidemien. Det har skapt problem for lokalt næringsliv og for flyt av arbeidskraft over kommunegrensene.

– Når vi no ser at det oppstår problem for helsepersonell, varetransport, samarbeidet til foreldre med barn, og så vidare, må vi løyse det, seier Mæland.

Ho strekar under at lokale tiltak må vere forholdsmessige og seier det har vore utslag av at dette ikkje er tilfelle.

