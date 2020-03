Riksantikvaren ber om fritak frå hytteforbodet på Vega

innenriks

Vegaøyan på Helgelandskysten står på Unesco-verdsarvlista, mellom anna på grunn av den lange tradisjonen med ærfuglrøkting.

– Då Vegaøyan vart verdsarv, forplikta vi i Noreg oss til å gjere alt vi kan for å ta vare på staden for dagens og framtidige generasjonar. Vi er avhengige av ein stor ærfuglbestand. Fuglevaktarane gjer ein viktig innsats for å ta vare på denne bestanden, seier riksantikvar Hanna Geiran i ei pressemelding.

Derfor ber riksantikvaren no kommunen om å lempe på overnattingsforbodet for fritidsbustader, noko kommunen har rett til å gjere.

(©NPK)