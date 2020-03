innenriks

Det tyder at skulane og barnehagane blir stengde til over påske. Dette gjeld òg dei andre tiltaka som vart innførte 12. mars.

– Tiltaka ser ut til å bremse smitten, men vi treng meir tid for å sjå kva verknad dei har. Regjeringa har fastsett ein strategi for å avgrense smittespreiinga som inneber at kvar enkelt som er smitta, maksimalt skal smitte éin annan person. Då vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som treng det, seier statsminister Erna Solberg.