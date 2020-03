Solberg håper ein positiv trend vil skape støtte for koronatiltaka

innenriks

Under pressekonferansen på tysdag kunngjorde regjeringa at koronatiltak som stenging av skular, krav om karantene, og sosial avstand skal forlengast fram til 13. april. I tillegg blir krava om sosial avstand stramma inn, slik at det ikkje lenger er lov å samlast meir enn fem personar utandørs.

Samtidig har talet kpå oronasmitta no stabilisert seg, på omkring 200 nye stadfesta tilfelle per dag. Statsminister Erna Solberg håper det fører til støtte for tiltaket til regjeringa.

– Eg hadde jo håpt at det ville gi glede og støtte over at tiltaka verkar, og at vi derfor må halde fram. Det skal ikkje mykje til før sjukdommen bruser opp igjen.

Ho minner om at ein ny topp vil føre til at dei same problema oppstår på nytt.

– Det er ei utfordring vi må hugse: oppmjuking må ikkje skje slik at vi får ein ny topp med ein gong og alt arbeidet vårt er bortkasta.

