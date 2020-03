Stor pågang av frivillige som vil bidra under koronakrisa

innenriks

– Det er mange som vil bidra, og engasjementet er stort. Det er nesten vanskeleg å finne ting å bidra med for dei frivillige, seier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Dei frivillige organisasjonane har måtta avlyse mykje som følgje av koronakrisa, og mykje av det frivillig arbeid handlar om, er møteplassar, seier Johnsen.

Meir og meir av det frivillige arbeidet blir no flytta over til digitale flater, og det, saman med det store engasjementet, skaper problem for dei frivillige organisasjonane.

– Derfor oppmodar eg dei frivillige organisasjonane til å vere kreative og legge til rette for fleire oppgåver som dei mange frivillige kan bidra med, seier Johnsen.

Svarer Kripos om leksehjelp

Måndag gjekk Kripos ut og åtvara mot leksehjelp frå ukjende vaksne. Dei meiner at enkelte vaksne som tilbyr leksehjelp til barn under skolestenginga, kan utnytte situasjonen.

Frivillighet Norge meiner utspelet til politiet kan tolkast som at frivillige organisasjonar som Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Refugees Welcome ikkje har sikre system med trygge vaksne som ein kan stole på.

– Tilfeldige personar som tilbyr leksehjelp, bør ein vere på vakt overfor. Men her er det viktig å få fram at frivillige organisasjonar er profesjonelle aktørar på den måten at dei sørgjer for kvalitetssikring, opplæring og oppfølging av sine frivillige, seier Johnsen.

Viktigare enn nokon gong

Kripos sa at frivillige organisasjonar som normalt sett ber om politiattest, kan ha problem med å skaffe dei i dagens situasjon. Men Johnsen viser til at dei fleste aktivitetar har gått føre seg over lengre tid og at attestar er henta inn på eit tidlegare tidspunkt.

Frivillighet Norge meiner leksehjelpa er viktigare enn nokon gong under koronakrisa. Johnsen peikar spesielt på barna som er i familiar som slit, der foreldre ikkje er i stand til å følgje opp barna like mykje.

– Barn som har mest å tene på å vere i eit klasserom, er dei som har mest behov for at leksehjelpstilbodet er der, seier Johnsen.

(©NPK)