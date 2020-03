Uvisst når Stavanger får ny testmaskin

innenriks

Til no har SUS hatt kapasitet til å teste litt over av 350 personar dagleg for covid-19. Den nye testmaskina Cobas 6800 kan teste det mangedobbelte, skriv Stavanger Aftenblad.

– Vi var optimistiske og forventa at maskina ville komme inn raskare. No har sjukehuset tett kontakt med leverandøren for å sikre at ei maskin kjem til Helse Stavanger. Per no kan vi ikkje stadfeste noko tidspunkt. Vi jobbar derfor med å styrkje det utstyret vi allereie har for å auke testkapasiteten, seier klinikksjef Hans Tore Frydnes.

