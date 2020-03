Virusfrykt skaper kutt i marknadsføringa

innenriks

Det kjem fram i undersøkinga som den norske Annonsørforeningen har gjennomført blant dei norske medlemmene sine, skriv Kampanje.

Nesten ni av ti annonsørar har allereie justert marknadsplanen, medan 58 prosent har kutta i marknadsføringsinvesteringane, ifølgje undersøkinga. 37 prosent seier at dei ikkje har starta å kutte.

57 prosent svarer at dei er «betydeleg påverka» av situasjonen, medan delen som berre er moderat påverka, er 32. Noko meir oppsiktsvekkjande er det at 13 prosent ventar positive effektar i lys av den krevjande situasjonen.

– Situasjonen er altså ikkje like negativ for alle, seier Håvard Rønnevig Bakken, fagansvarleg for undersøkinga i ANFO.

45 prosent svarer derimot at ein ventar «betydelege negative effektar»

