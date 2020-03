EU lettar på krava til smittevernsutstyr

innenriks

Helsearbeidarar kan mellom anna nytte smittevernutstyr som ikkje fullt ut oppfyller krava, har EU bestemt. Det gjer det enklare for Noreg å dekke behovet for smittevernutstyr, opplyser regjeringa.

– Det er utruleg viktig at desse tilpassingane har komme på plass, slik at Noreg får tilgang på det utstyret vi treng for å verne dei som står fremst i kampen mot koronaviruset, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tysdag tilrådde òg EFTAs overvakingsorgan ESA at smittevernsutstyr blir gjort lettare tilgjengeleg dei neste seks månadene. Tilrådingane er ikkje bindande, men er retningslinjer for korleis regelverket for slikt utstyr skal nyttast i dagens situasjon.

I Noreg er allereie smittevernutstyr unnateke krav i gjeldande regelverk.

– Sjølv om det kan gjerast eit unntak, må smittevernutstyret oppfylle nødvendige krav til sikkerheit som CE-merkinga vanlegvis tek vare på slik at pasientsikkerheita og brukarane blir tekne vare på, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

