innenriks

Av omsyn til smittevern vart dei inntil fem personane som følgde saka via videolink, kasta ut tysdag. No ber forsvararen til Eirik Jensen, John Christian Elden, om at publikum får sleppe inn att.

– Det er tre publikummarar på benken utanfor som ventar på å kome inn, men dei blir stoppa av ein rettsbetjent, seier Elden.

Lagdommar Halvard Leirvik har vedteke å ta ein pause for at retten skal vurdere kravet. Andre dag av prosedyrane i Jensen/Cappelen-saka skulle starta klokka 9 onsdag.

(©NPK)