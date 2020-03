Fleire hytter enn bustader i 45 kommunar

innenriks

Åseral og Bykle i Agder hadde den største prosentvise forskjellen med rundt fire gonger så mange hytter som bustader, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

I Hol kjem over 43 prosent av dei som har kjøpt hytte, frå Bergen. Deretter følgde Oslo med 15 prosent. Resten av kjøparane fordelte seg på nær 90 ulike kommunar på Austlandet og Vestlandet. Av desse kom flest frå Bærum.

I heile 26 kommunar i Noreg er det fleire hytter enn det er innbyggjarar, og Agder-kommunar toppar denne statistikken.

På topp ligg Bykle med 2,7 hytter per busett, følgt av Åseral med 2,3 hytter per innbyggjar i kommunen. I Sirdal er det 2,2 hytter per innbyggjar.

(©NPK)