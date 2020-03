Helsedirektoratet vil nedprioritere pasientar som kan vente på behandling

innenriks

Helsedirektoratet har no utarbeidd eit nytt notat med råd om prioriteringar i helsetenesta. Her kjem fram det at ressursknappleik i samband med utbrotet vil gi krevjande prioriteringar.

– Dette vil innebere å nedprioritere pasientar som kan vente på behandling, det kan redusere kvaliteten på behandlinga, og at nokon som i dag får behandling, ikkje vil få behandling, heiter det.

Gjeld ikkje no

Fungerande assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier at notatet er utarbeidd etter at helse- og omsorgstenesta har bede om tydelegare prioriteringsråd for korleis dei best mogleg skal behandle pasientar i Noreg under koronapandemien.

– Målet er å gi helsepersonell og leiarar overordna støtte til krevjande prioriteringsavgjerder etter kriterium for nytte, ressursar og alvor, seier Nakstad.

Han understrekar at råda dei kjem med i notatet ikkje gjeld no, men dersom ein kjem i ein situasjon der ein får større pågang av pasientar enn ein klarer å handtere.

Pasientar skal få verdig oppfølging

Direktoratet meiner òg at det kan bli aktuelt å utvide bruken av telefon- og videokonsultasjonar, som allereie har starta opp i fleire verksemder.

– Det er likevel ikkje snakk om å stoppe alt, og vi må òg passe på at venteromma hos fastlegane ikkje blir heilt tomme. Vi skal framleis kunne drive helsetenester i Noreg.

Han seier òg at etiske utfordringar ved endring eller avslutning av behandling skal drøftast i fagmiljøet.

– Pasientane skal uansett blir gitt lindrande behandling og verdig oppfølging, seier Nakstad.

(©NPK)