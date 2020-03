Jensen-saka går mot slutten – trass i koronautfordringar

innenriks

Dermed vil det endelege svaret på om Eirik Jensen er skuldig i medverknad til import av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon truleg kome som planlagt 18. juni. Dommen kan ankast til Høgsterett, men i utgangspunktet berre skuldspørsmålet.

Jensen er tidlegare dømd til 21 års fengsel i tingretten, og onsdag bad aktoratet om same straff i Borgarting lagmannsrett, der saka blir behandla for andre gong.

Aktor Guro Glærum Kleppe la i prosedyren sin vekt på at Jensen brukte stillinga si som høgt tiltrudd politileiar til å hjelpe Gjermund Cappelen, som var storimportør av hasj.

– Det er vanskeleg å tenkje seg noko meir øydeleggjande enn at ein person i posisjon som Eirik Jensen har teke imot pengar frå ein person som Gjermund Cappelen. Han har heile tida vore tilsett for å kjempe mot den typen kriminalitet som Cappelen driv, sa Kleppe.

– Hemmeleg rettargang

Ho framførte argumenta sine utan at publikum hadde moglegheit til å følgje med, noko som har fått forsvararen til Eirik Jensen, John Christian Elden, til å protestere.

Koronavirusutbrotet har nemleg ført til at publikum er stengde ute frå rettssalen, og tysdag vart det òg vedteke å stengje eit anna rom i tinghuset der inntil fem publikummarar fekk følgje saka via videooverføring.

– Her påstår staten at ein person skal sitje 21 år i fengsel, utan at allmenta skal få høyre dei argumenta som blir brukte. Det er ei form for hemmeleg rettargang, seier Elden til NTB.

Ville utsetje

Han meiner dei demokratiske prinsippa står på spel.

– Vi har protestert og bede om at retten prøver å finne betre løysingar til i morgon, nemleg eventuell overføring til ein annan stad der publikum kan sitje og følgje med, seier Elden.

Han vart ikkje høyrd av dommarane då han onsdag kravde at saka blir utsett viss ikkje publikum får følgje med.

– Vi har under tvil kome til at det er forsvarleg å halde fram. Vi har lagt vekt på at pressa er til stades, og at det finst dokumentasjon i form av lydopptak, sa lagdommar Halvard Leirvik.

Han opna òg for at lydopptaka kan bli gjorde offentleg tilgjengelege på eit seinare tidspunkt.

Elden rista tydeleg på hovudet over avgjerda.

Det er innført strenge smitteverntiltak under behandlinga av saka, og berre eit avgrensa tal pressefolk får vere til stades i salen, bak eit pleksiglas. Eirik Jensen følgjer prosedyrane over videolink.

– Grovt svik

I påstanden sin onsdag bad påtalemakta om inndraging av 2,45 millionar kroner som dei meiner Jensen har fått av Cappelen, men dei understreka samtidig at dei meiner at summen eigentleg er på 6,7 millionar kroner.

– For Jensens del er det eit grovt svik for tilliten han har hatt i stillinga si, seier Kleppe.

I retten har ho teikna eit bilete av ein Eirik Jensen som bortforklarer og er strippa for truverd i mykje av det han seier.

Ber om frifinning

Saka blir no behandla for andre gong i lagmannsretten etter at den førre avgjerda i Borgarting lagmannsrett frå 2018 vart sett til side av fagdommarane. Rettsforhandlingane er inne i den siste veka si.

Resten av veka skal forsvararane til Gjermund Cappelen og Eirik Jensen framføre prosedyrane sine. Gjermund Cappelen har berre anka straffeutmålinga, som i tingretten vart sett til 15 års fengsel for hasjsmugling og grov korrupsjon.

Forsvararen til Jensen, John Christian Elden, varslar at han vil leggje ned påstand om full frifinning.

– Det er ikkje ført prov for at Jensen har medverka til noka som helst innføring av hasj, og han kan derfor ikkje dømmast, seier Elden.