Jensen-saka held fram etter koronadiskusjon

innenriks

For å unngå koronasmitte vart dei inntil fem personane som følgde saka via videolink i eit anna rom i tinghuset, kasta ut tysdag. Elden, som forsvarer Eirik Jensen, kravde onsdag at dei får sleppe inn att.

– Det er tre publikummarar på benken utanfor som ventar på å kome inn, men dei blir stoppa av ein rettsbetjent, sa Elden.

Han meiner dei demokratiske prinsippa står på spel og at saka må utsetjast om avgjerda ikkje blir endra. Borgarting lagmannsrett er no inne i den siste veka av saka, som blir ankebehandla for andre gong.

Saka held fram

Lagdommar Halvard Leirvik vedtok onsdag morgon å ta ein pause i rettssaka for å vurdere kravet. Etter ein dryg halvtime kom dommarane tilbake.

– Vi har under tvil falle ned på at det er forsvarleg å halde fram. Vi har lagt vekt på at pressa er til stades, og at det finst dokumentasjon i form av lydopptak, sa Leirvik.

Han opna òg for at lydopptaka kan bli gjorde offentleg tilgjengelege på eit seinare tidspunkt.

Elden rista tydeleg på hovudet over avgjerda.

Det er administrasjonen i Borgarting lagmannsrett som har vedteke å kaste ut publikum, og grunngir dette med at Oslo tinghus har avgrensa publikumstilgangen. Elden meiner at det berre er retten sjølv som kan ta denne avgjerda, og at ho må grunngivast i domstolslova.

– Skuldingar skal ikkje setjast fram i lukka rom, seier Elden.

– Litt irritert

Det er innført strenge smitteverntiltak under rettssaka. Berre eit fåtal journalistar får vere til stades i salen, bak eit pleksiglas. Elden påpeika at ikkje alle presseplassane er i bruk, og foreslo at publikum fekk sleppe inn på dette området.

Aktor Lars Erik Alfheim er ikkje samd i krava som kjem frå forsvararen.

– Dette er utelukkande ei praktisk tilnærming. Det har ikkje noko med demokrati og menneskerettar å gjere. Eigentleg er eg litt irritert på John Christian Elden, sa han.

Også tysdag vart prosedyrane i saka avbrotne av diskusjonar om smitteverntiltaka.

