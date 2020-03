Kronprinsparet deler koronalivet på Instagram

innenriks

På Instagram-kontoen til kronprinsessa deler ho frå kvardagen under koronakrisa.

Tida deira går med til heimekontor, telefonmøte, lekser og turgåing, som hos svært mange andre nordmenn i desse dagane. For å halde moralen oppe fortel kronprinsessa at dei òg liker å bade i mars månad.

Ho oppmodar til solidaritet, fellesskap og samhald med slagordet «Sammen holder vi moralen oppe».

– Haakon, barna og eg sender mange gode tankar til alle som på kvar sitt vis held hjula i gang om dagen. Ei ekstra helsing til dykk som føler dykk meir einsame no. Og til alle som har vorte sjuke: Måtte dagane bli lettare snart, skriv kronprinsessa.

Alvorleg lungesjukdom

Kronprinsesse Mette-Marit avslørte i oktober 2018 at ho lever med den alvorlege lungesjukdommen kronisk lungefibrose. Det gjer at ho er i risikosona for å utvikle ein alvorleg sjukdomsgang dersom ho blir smitta av koronaviruset.

På spørsmål om kva tiltak som blir gjort og korleis det påverkar livet til kronprinsparet og familien, svarer assisterande kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, i ein e-post:

– Smittevernet rundt medlemmene til Kongehuset blir teke vare på i samråd med lege. Vi følgjer retningslinjene og tilrådingane til styresmaktene for både Kongehuset og for dei tilsette til hoffet.

Takkar

Torsdag har kronprins Haakon tre møte han skal delta på frå heimekontoret på Skaugum. Han skal orienterast om koronasituasjonen frå både Heimevernet og Barnevernet. I tillegg er det styremøte i Kronprinsparets fond, som jobbar mot utanforskap blant ungdom.

Tysdag takka kronprins Haakon sjukehustilsette for innsatsen dei gjer på vegner av oss alle for å hjelpe dei som er sjuke.

– Arbeidet de på sjukehusa gjer, og den innsatsen som heile helsesektoren gjer, er utruleg viktig for oss alle saman. Det er ein fellesinnsats i helsesektoren no som det står respekt av, sa kronprinsen på videomøtet med tilsette ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

(©NPK)